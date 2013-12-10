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لم يكن داخله.. رصاصة طائشة تخترق منزل "نتنياهو" وتصيب أحد حراسه

القناة "13" الإسرائيلية: كان بالخارج مع أفراد أسرته ويجري التحقيق في الواقعة

أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.

وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.

نتنياهو رصاصة طائشة

الرئيسية/ أخبار العالم

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لم يكن داخله.. رصاصة طائشة تخترق منزل "نتنياهو" وتصيب أحد حراسه
سبق

أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.

وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:25 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:56 PM

لم يكن داخله.. رصاصة طائشة تخترق منزل "نتنياهو" وتصيب أحد حراسه

القناة "13" الإسرائيلية: كان بالخارج مع أفراد أسرته ويجري التحقيق في الواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب أمس حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أُطلقت عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الحارس الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب في يده بجروح طفيفة، ونُقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.

وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة؛ فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.

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