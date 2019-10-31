الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيل

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.

ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.