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الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيل

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.

ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.

الأرجنتين ميسي البرازيل سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيل
سبق

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.

ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:09 PM

الظهور الأول في الرياض.. "ميسي" يقود الأرجنتين في مواجهة البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة " التانجو" الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، الذي انتهت عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 منه.

ولم يخض " ميسي " أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب "ميسي" تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.

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