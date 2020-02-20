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ممرضات سعوديات يُسعفن مصابًا تعرَّض للدهس بعسير.. ومدير "الصحة" يوجِّه بتكريمهن

في موقف نبيل وإنساني أظهر مقدرتهن على مد يد العون والإنقاذ في أي وقت وأي مكان

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الممرضات السعوديات، يقمن بعملية إسعاف لأحد الأشخاص بعد إصابته في حادث دهس على طريق خميس مشيط، وذلك في موقف إنساني نبيل لإنقاذ حياة مصاب.

وبحسب شهود عيان، فإن‏ الممرضة عائشة الشهري والمتدربتَيْن صفية الشهري ومنال الشهري قمن بعمليات إسعاف لمصاب، تعرَّض لحادث دهس على طريق بخميس مشيط، وعملن على إنعاش المصاب، في موقف نبيل وإنساني، أشاد به متداولو المقطع الذي أظهر مقدرتهن على المساعدة، ومد يد العون والإنقاذ في أي وقت وأي مكان.

وكان خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، قد وجَّه بتكريم أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط عائشة فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة صفية فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة منال يحيى الشهري.

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ممرضات سعوديات يُسعفن مصابًا تعرَّض للدهس بعسير.. ومدير "الصحة" يوجِّه بتكريمهن
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الممرضات السعوديات، يقمن بعملية إسعاف لأحد الأشخاص بعد إصابته في حادث دهس على طريق خميس مشيط، وذلك في موقف إنساني نبيل لإنقاذ حياة مصاب.

وبحسب شهود عيان، فإن‏ الممرضة عائشة الشهري والمتدربتَيْن صفية الشهري ومنال الشهري قمن بعمليات إسعاف لمصاب، تعرَّض لحادث دهس على طريق بخميس مشيط، وعملن على إنعاش المصاب، في موقف نبيل وإنساني، أشاد به متداولو المقطع الذي أظهر مقدرتهن على المساعدة، ومد يد العون والإنقاذ في أي وقت وأي مكان.

وكان خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، قد وجَّه بتكريم أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط عائشة فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة صفية فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة منال يحيى الشهري.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:27 AM

ممرضات سعوديات يُسعفن مصابًا تعرَّض للدهس بعسير.. ومدير "الصحة" يوجِّه بتكريمهن

في موقف نبيل وإنساني أظهر مقدرتهن على مد يد العون والإنقاذ في أي وقت وأي مكان

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سعود الدعجاني - عسير
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3,048

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الممرضات السعوديات، يقمن بعملية إسعاف لأحد الأشخاص بعد إصابته في حادث دهس على طريق خميس مشيط، وذلك في موقف إنساني نبيل لإنقاذ حياة مصاب.

وبحسب شهود عيان، فإن‏ الممرضة عائشة الشهري والمتدربتَيْن صفية الشهري ومنال الشهري قمن بعمليات إسعاف لمصاب، تعرَّض لحادث دهس على طريق بخميس مشيط، وعملن على إنعاش المصاب، في موقف نبيل وإنساني، أشاد به متداولو المقطع الذي أظهر مقدرتهن على المساعدة، ومد يد العون والإنقاذ في أي وقت وأي مكان.

وكان خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، قد وجَّه بتكريم أخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط عائشة فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة صفية فايز الشهري، وأخصائية التمريض المتدربة منال يحيى الشهري.

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