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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 8.911

يشمل ضحايا المستشفيات ودور الرعاية

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، بأن عدد المتوفين بسبب مرض كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية زاد عشرة في المئة اليوم ليصل الإجمالي إلى 6494 وفاة.

وذكر "فيران" أنه بإضافة بيانات جزئية بخصوص عدد الأشخاص الذين توفوا في دور رعاية المسنين، يقفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 8911 وفاة من 8078 أمس، بنسبة ارتفاع تبلغ عشرة في المئة أيضاً، وفقاً لـ"رويترز".

وشهد معدل الارتفاع في الحالتين تسارعاً مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 8.911
سبق

أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، بأن عدد المتوفين بسبب مرض كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية زاد عشرة في المئة اليوم ليصل الإجمالي إلى 6494 وفاة.

وذكر "فيران" أنه بإضافة بيانات جزئية بخصوص عدد الأشخاص الذين توفوا في دور رعاية المسنين، يقفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 8911 وفاة من 8078 أمس، بنسبة ارتفاع تبلغ عشرة في المئة أيضاً، وفقاً لـ"رويترز".

وشهد معدل الارتفاع في الحالتين تسارعاً مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:13 PM

"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 8.911

يشمل ضحايا المستشفيات ودور الرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، بأن عدد المتوفين بسبب مرض كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية زاد عشرة في المئة اليوم ليصل الإجمالي إلى 6494 وفاة.

وذكر "فيران" أنه بإضافة بيانات جزئية بخصوص عدد الأشخاص الذين توفوا في دور رعاية المسنين، يقفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 8911 وفاة من 8078 أمس، بنسبة ارتفاع تبلغ عشرة في المئة أيضاً، وفقاً لـ"رويترز".

وشهد معدل الارتفاع في الحالتين تسارعاً مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

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