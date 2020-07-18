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السنغال تُسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي في السنغال، بأن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 5809 أشخاص، بعد شفاء 74 حالة.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين بهذا الوباء قد ارتفع إلى 160 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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السنغال تُسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي في السنغال، بأن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 5809 أشخاص، بعد شفاء 74 حالة.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين بهذا الوباء قد ارتفع إلى 160 حالة وفاة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:38 AM

السنغال تُسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي في السنغال، بأن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 5809 أشخاص، بعد شفاء 74 حالة.

ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين بهذا الوباء قد ارتفع إلى 160 حالة وفاة.

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