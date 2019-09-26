رعى محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي الاحتفاء الذي أقامه مستشفى الحرث العام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة. وبهذه المناسبة نظم المستشفى احتفالاً بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وتمت خلال الاحتفالية زيارة المرضى المنوَّمين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية. وزيّنت الإضاءات الخضراء الواجهة الرئيسية لمستشفى الحرث العام، فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات الوطنية، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، فيما تم عرض مقاطع خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. إضافة إلى هذا تم تقديم عرض مرئي قدم من خلاله مدير ومنسوبو مستشفى الحرث خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية لولاة الأمر والجنود البواسل والشعب السعودي، وكذلك تم الاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها على الشاشات الإعلانية بالمستشفى ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.

في يوم الوطن.. شاهد.. مستشفى الحرث بجازان يتوشح بالأخضر قاسم الخبراني سبق 2021-09-26 رعى محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي الاحتفاء الذي أقامه مستشفى الحرث العام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة.

وبهذه المناسبة نظم المستشفى احتفالاً بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وتمت خلال الاحتفالية زيارة المرضى المنوَّمين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.

وزيّنت الإضاءات الخضراء الواجهة الرئيسية لمستشفى الحرث العام، فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات الوطنية، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، فيما تم عرض مقاطع خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

إضافة إلى هذا تم تقديم عرض مرئي قدم من خلاله مدير ومنسوبو مستشفى الحرث خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية لولاة الأمر والجنود البواسل والشعب السعودي، وكذلك تم الاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها على الشاشات الإعلانية بالمستشفى ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 07:36 PM

في يوم الوطن.. شاهد.. مستشفى الحرث بجازان يتوشح بالأخضر بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة





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رعى محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي الاحتفاء الذي أقامه مستشفى الحرث العام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة.

وبهذه المناسبة نظم المستشفى احتفالاً بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وتمت خلال الاحتفالية زيارة المرضى المنوَّمين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.

وزيّنت الإضاءات الخضراء الواجهة الرئيسية لمستشفى الحرث العام، فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات الوطنية، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، فيما تم عرض مقاطع خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

إضافة إلى هذا تم تقديم عرض مرئي قدم من خلاله مدير ومنسوبو مستشفى الحرث خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية لولاة الأمر والجنود البواسل والشعب السعودي، وكذلك تم الاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها على الشاشات الإعلانية بالمستشفى ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.