قنصل المملكة في ملقا يفتتح المعرض السعودي الثقافي المرافق لمعسكر الأخضر

تحت عنوان "سعوديون مروا من هنا"

افتتح القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة ملقا بمملكة إسبانيا "زياد العطية"، ظهر اليوم الأربعاء؛ المعرض السعودي الثقافي المرافق لمعسكر المنتخب الوطني الأول. الذي يحمل عنوان "سعوديون مروا من هنا" المقام حاليًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع مركز الملك سلمان للشباب.

ويهدف المعرض الذي افتتح بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير المنتخب الوطني "عمر باخشوين"؛ إلى نقل صورة حقيقية عن المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030، وإطلاع الزوار على المشاريع الوطنية التي تحظى بها المملكة من القيادة الرشيدة، وتعزيز جانب التبادل الثقافي والحضاري بين الدول.

وقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير المنتخب الوطني عمر باخشوين خلال الافتتاح؛ درعاً تذكارياً للقنصل العام في منطقة ملقا زياد العطية.

وأوضح عمر باخشوين أن فكرة إقامة المعرض جاءت من قبل مجموعة من الشباب الرياضيين في إطار سعيهم لإبراز الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية ومواكبة لرؤية 2030، وإرسال رسالة من الشعب السعودي للعالم، وهي رسالة المحبة والسلام بين الشعوب".

وكشف باخشوين أن فكرة المعرض ستكون متواجدة في جميع المعسكرات التي سيقيمها المنتخب في الفترة المقبلة، وسيصاحب المعرض مجموعة من الأنشطة المثرية لكل مدينة يقيم فيها المنتخب الوطني بالشراكة مع مركز الملك سلمان للشباب.

وأكد عمر باخشوين أن المعرض سيستمر في استقبال الزوار طوال فترة إقامة معسكر المنتخب الوطني في مدينة ماربيا. وقدم باخشوين شكره لنائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس فريق عمل إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم "نواف بن بندر التمياط"، والأمين العام عضو فريق العمل "لؤي السبيعي" على العمل الجبار في إظهار المنتخب في أفضل صورة من جميع الجوانب.

من جهة أخرى زار عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير المنتخب الوطني الأول عمر باخشوين، صباح اليوم الأربعاء؛ مقر الحكومة المركزية بمنطقة ملقا؛ حيث التقى ممثل الحكومة الإسبانية في منطقة ملقا السيد ميغيل بريونيس.

وتم خلال الزيارة التي حضرها القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة ملقا زياد العطية، مناقشة سبل التعاون المشترك التي من شأنها الإسهام في تفعيل إقامة بعثة المنتخب في ماربيا.

وقدم عمر باخشوين الدعوة للسيد ميغيل بريونيس لحضور المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي الجزائر واليونان.

من جانبه رحب السيد ميغيل بريونيس ببعثة المنتخب الوطني في مدينة ماربيا، متمنيًا لها طيب الإقامة والتوفيق بتحقيق الأهداف المرسومة.