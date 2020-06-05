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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

الكويت: شفاء 1054من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 ألفاً

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص

تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 1054من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 ألفاً
سبق

تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:54 PM

الكويت: شفاء 1054من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 ألفاً

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

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