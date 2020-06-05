وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

الكويت: شفاء 1054من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 ألفاً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-05 تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277. وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 02:54 PM

الكويت: شفاء 1054من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 ألفاً سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص





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تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.