"تعليم الأفلاج" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "محصلتي العلمية"

لطالبات المرحلة المتوسطة

أطلقت إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة في قسم الإشراف التربوي "بنات"، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من مبادرة "محصلتي العلمية" لطالبات المرحلة المتوسطة.

وتهدف مبادرة "محصلتي العلمية" إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، وخلق روح التعاون والتنافس بين طالبات الصف الأول بالمرحلة المتوسطة، بمدارس البنات، من خلال مسابقات علمية طيلة الفصل الدراسي الثاني في مواد "العلوم، والرياضيات، ولغتي"، لتأهيل الطالبات للاختبارات الدولية والوطنية والمركزية، وكسر حاجز الخوف من الاختبارات.

يذكر أن إدارة التعليم، أطلقت مطلع العام الدراسي العام 1440 ـ 1441هـ، مبادرة "محصلتي العلمية"، في مرحلتها الأولى، استهدفت طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، حيث لقيت تفاعلاً من منسوبات المدارس وتنافسًا بين الطالبات، وعززت من مستوى التحصيل الدراسي.