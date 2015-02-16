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شاهد.. "الفيصل" يشير بيده على قلبه ردّاً على ترحيب أهالي المحافظات

دشن عددًا من المشاريع التنموية بالليث والقنفذة

استقبل أهالي المحافظات الساحلية؛ الليث والقنفذة وما جاورهما من أضم العرضيات؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مرددين بشوق عبارات الترحيب بمقدمه؛ خلال جولاته الميدانية على محافظات المنطقة.

‏وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" الأمير خالد الفيصل، وهو يردّ على ذلك الترحيب، ويشير بيده على قلبه "محبتكم وسط قلبي"؛ ‏ حيث استقبله الأهالي بعبارات: "يا مرحبا يا أمير خالد يا أميرنا الشهم الكريم نقولها باسم المحافظ محبتك وسط القلوب" بهذه الكلمات الشعرية.

ودشّن أمير منطقة مكة خالد الفيصل‬ عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة الليث؛ منها: استكمال تحسين الواجهة البحرية، والحديقة العامة بالشواق، ومبادرة صناع التطوع لإدارة التعليم بالمحافظة، كما دشّن عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة ‫القنفذة‬، منها؛ البرنامج الرقمي لإدارة اجتماعات المحافظة، وحديقة الأمير فيصل بن فهد بالقوز، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، وتأهيل مختبر الجزيئات الحيوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الفيصل" يشير بيده على قلبه ردّاً على ترحيب أهالي المحافظات
سبق

استقبل أهالي المحافظات الساحلية؛ الليث والقنفذة وما جاورهما من أضم العرضيات؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مرددين بشوق عبارات الترحيب بمقدمه؛ خلال جولاته الميدانية على محافظات المنطقة.

‏وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" الأمير خالد الفيصل، وهو يردّ على ذلك الترحيب، ويشير بيده على قلبه "محبتكم وسط قلبي"؛ ‏ حيث استقبله الأهالي بعبارات: "يا مرحبا يا أمير خالد يا أميرنا الشهم الكريم نقولها باسم المحافظ محبتك وسط القلوب" بهذه الكلمات الشعرية.

ودشّن أمير منطقة مكة خالد الفيصل‬ عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة الليث؛ منها: استكمال تحسين الواجهة البحرية، والحديقة العامة بالشواق، ومبادرة صناع التطوع لإدارة التعليم بالمحافظة، كما دشّن عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة ‫القنفذة‬، منها؛ البرنامج الرقمي لإدارة اجتماعات المحافظة، وحديقة الأمير فيصل بن فهد بالقوز، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، وتأهيل مختبر الجزيئات الحيوية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:29 PM

شاهد.. "الفيصل" يشير بيده على قلبه ردّاً على ترحيب أهالي المحافظات

دشن عددًا من المشاريع التنموية بالليث والقنفذة

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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2,767

استقبل أهالي المحافظات الساحلية؛ الليث والقنفذة وما جاورهما من أضم العرضيات؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مرددين بشوق عبارات الترحيب بمقدمه؛ خلال جولاته الميدانية على محافظات المنطقة.

‏وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" الأمير خالد الفيصل، وهو يردّ على ذلك الترحيب، ويشير بيده على قلبه "محبتكم وسط قلبي"؛ ‏ حيث استقبله الأهالي بعبارات: "يا مرحبا يا أمير خالد يا أميرنا الشهم الكريم نقولها باسم المحافظ محبتك وسط القلوب" بهذه الكلمات الشعرية.

ودشّن أمير منطقة مكة خالد الفيصل‬ عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة الليث؛ منها: استكمال تحسين الواجهة البحرية، والحديقة العامة بالشواق، ومبادرة صناع التطوع لإدارة التعليم بالمحافظة، كما دشّن عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة ‫القنفذة‬، منها؛ البرنامج الرقمي لإدارة اجتماعات المحافظة، وحديقة الأمير فيصل بن فهد بالقوز، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، وتأهيل مختبر الجزيئات الحيوية.

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