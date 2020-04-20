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الكثيري يحقق المركز الثاني في بطولة البومسي الدولية "أونلاين"

حقق لاعب التايكوندو بنادي الشباب موسى الكثيري المركز الثاني في بطولة التايكوندو للبومسي الدولية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية أونلاين، وذلك حسب التصويت العام.

وجاء اختيار الكثيري من قبل اللجنة الفنية والتحكيمية في البطولة من ضمن أفضل خمسة لاعبين مشاركين بالبطولة في فئة Senior2.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكثيري يحقق المركز الثاني في بطولة البومسي الدولية "أونلاين"
سبق

حقق لاعب التايكوندو بنادي الشباب موسى الكثيري المركز الثاني في بطولة التايكوندو للبومسي الدولية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية أونلاين، وذلك حسب التصويت العام.

وجاء اختيار الكثيري من قبل اللجنة الفنية والتحكيمية في البطولة من ضمن أفضل خمسة لاعبين مشاركين بالبطولة في فئة Senior2.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:11 PM

الكثيري يحقق المركز الثاني في بطولة البومسي الدولية "أونلاين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب التايكوندو بنادي الشباب موسى الكثيري المركز الثاني في بطولة التايكوندو للبومسي الدولية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية أونلاين، وذلك حسب التصويت العام.

وجاء اختيار الكثيري من قبل اللجنة الفنية والتحكيمية في البطولة من ضمن أفضل خمسة لاعبين مشاركين بالبطولة في فئة Senior2.

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