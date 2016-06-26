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"تعليم الرياض" يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

لتعزيز الوعي بخطر الإدمان والحد من انتشارها لحماية الشباب

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مشاركة الإدارة في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأتي دعمًا من وزارة التعليم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات والسموم والحدّ من انتشارها، للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات.

وأكد الوهيبي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله – تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة هذه الآفة لحماية شبابنا الذين هم ثروة مجتمعنا الغالية التي ترتكز عليها رؤية المملكة لتحقيق مستهدفاتها من أجل وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال الحد من تهريب هذه السموم ووصولها للمملكة حمايةً لشعبها من كل ما من شأنه الإضرار بهم.

وأكد الوهيبي أن الإدارة ستقوم من خلال حسابات التواصل الإعلامي لها ولجميع مكاتب التعليم والمدارس بتقديم عدة رسائل توعوية لكافة أفراد المجتمع بخطر هذه الآفة الخطيرة؛ إسهامًا منها مع الجهات ذات الاختصاص في الحفاظ على ثروات الوطن من الشباب من كل ما من شأنه الإضرار بهم، وبالتالي الإضرار بالوطن واقتصاده.

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"تعليم الرياض" يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
سبق

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مشاركة الإدارة في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأتي دعمًا من وزارة التعليم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات والسموم والحدّ من انتشارها، للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات.

وأكد الوهيبي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله – تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة هذه الآفة لحماية شبابنا الذين هم ثروة مجتمعنا الغالية التي ترتكز عليها رؤية المملكة لتحقيق مستهدفاتها من أجل وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال الحد من تهريب هذه السموم ووصولها للمملكة حمايةً لشعبها من كل ما من شأنه الإضرار بهم.

وأكد الوهيبي أن الإدارة ستقوم من خلال حسابات التواصل الإعلامي لها ولجميع مكاتب التعليم والمدارس بتقديم عدة رسائل توعوية لكافة أفراد المجتمع بخطر هذه الآفة الخطيرة؛ إسهامًا منها مع الجهات ذات الاختصاص في الحفاظ على ثروات الوطن من الشباب من كل ما من شأنه الإضرار بهم، وبالتالي الإضرار بالوطن واقتصاده.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
03:34 PM

"تعليم الرياض" يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

لتعزيز الوعي بخطر الإدمان والحد من انتشارها لحماية الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مشاركة الإدارة في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأتي دعمًا من وزارة التعليم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات والسموم والحدّ من انتشارها، للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات.

وأكد الوهيبي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله – تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة هذه الآفة لحماية شبابنا الذين هم ثروة مجتمعنا الغالية التي ترتكز عليها رؤية المملكة لتحقيق مستهدفاتها من أجل وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال الحد من تهريب هذه السموم ووصولها للمملكة حمايةً لشعبها من كل ما من شأنه الإضرار بهم.

وأكد الوهيبي أن الإدارة ستقوم من خلال حسابات التواصل الإعلامي لها ولجميع مكاتب التعليم والمدارس بتقديم عدة رسائل توعوية لكافة أفراد المجتمع بخطر هذه الآفة الخطيرة؛ إسهامًا منها مع الجهات ذات الاختصاص في الحفاظ على ثروات الوطن من الشباب من كل ما من شأنه الإضرار بهم، وبالتالي الإضرار بالوطن واقتصاده.

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