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المملكة تشارك بالاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لكبار مانحي منظمة الأوتشا

استعراض المشهد الإنساني وأولوياته بعد تأثير فيروس كورونا على أنحاء العالم

شارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، اليوم؛ في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى برئاسة مملكة إسبانيا.

واستهل الاجتماع بكلمة لوزيرة الخارجية للتعاون الدولي بمملكة إسبانيا, بعدها جرى استعراض المشهد الإنساني واستجابة مكتب الأوتشا، بالإضافة إلى أولوياته بعد تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أنحاء العالم.

كما ناقش أعضاء المجموعة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك؛ الوضع الإنساني العالمي وأولويات المكتب في المستقبل.

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المملكة تشارك بالاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لكبار مانحي منظمة الأوتشا
سبق

شارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، اليوم؛ في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى برئاسة مملكة إسبانيا.

واستهل الاجتماع بكلمة لوزيرة الخارجية للتعاون الدولي بمملكة إسبانيا, بعدها جرى استعراض المشهد الإنساني واستجابة مكتب الأوتشا، بالإضافة إلى أولوياته بعد تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أنحاء العالم.

كما ناقش أعضاء المجموعة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك؛ الوضع الإنساني العالمي وأولويات المكتب في المستقبل.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
06:57 PM

المملكة تشارك بالاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لكبار مانحي منظمة الأوتشا

استعراض المشهد الإنساني وأولوياته بعد تأثير فيروس كورونا على أنحاء العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، اليوم؛ في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى برئاسة مملكة إسبانيا.

واستهل الاجتماع بكلمة لوزيرة الخارجية للتعاون الدولي بمملكة إسبانيا, بعدها جرى استعراض المشهد الإنساني واستجابة مكتب الأوتشا، بالإضافة إلى أولوياته بعد تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أنحاء العالم.

كما ناقش أعضاء المجموعة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك؛ الوضع الإنساني العالمي وأولويات المكتب في المستقبل.

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