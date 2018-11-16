الاتحاد المصري يشيد بقرار نظيره السعودي تأجيل مباراة كأس السوبر

بعد الأزمة الصحية التي داهمت محمود الخطيب

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديره البالغ، على موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مواجهة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بسبب مرض محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري.

وقال اتحاد القدم المصري: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريده، بتقدير بالغ، البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يعكس مشاعر الأخوة الصادقة تجاه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري في أزمته الصحية".

وأضاف: الاتحاد المصري لكرة القدم ليؤكد أن هذه المشاعر الطيبة التي تلقّاها من الأشقاء السعوديين بقيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم؛ تعكس مدى قوة العلاقات بين الرياضيين في البلدين على الدوام، وترسخ لتعاون كبير بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم، وترسم ملامح المحبة الدائمة بين الشعبين الشقيقين.

وختم البيان: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أمله في أن تتهيأ الظروف لتقام مباراة السوبر المصري السعودي في وقت قريب".