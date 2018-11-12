محاضرة لمدير عام وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-12
أقيمت محاضرة لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، الشيخ مطارد العنزي، بعنوان: "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها"، بالقاعة الدعوية بمكتب نخال الدعوي.
جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج "لحمة وطن" الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة.
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:14 PM
محاضرة لمدير عام وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية
بعنوان: "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها"
أقيمت محاضرة لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، الشيخ مطارد العنزي، بعنوان: "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها"، بالقاعة الدعوية بمكتب نخال الدعوي.
جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج "لحمة وطن" الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة.