النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب وسط كولومبيا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كولومبيا.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوبي العاصمة بوجوتا، وكان قريباً جداً من سطح الأرض مما يقوي تأثيره.


ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

كولومبيا زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب وسط كولومبيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كولومبيا.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوبي العاصمة بوجوتا، وكان قريباً جداً من سطح الأرض مما يقوي تأثيره.


ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
11:27 PM

زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب وسط كولومبيا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
658

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كولومبيا.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد نحو 150 كم جنوبي العاصمة بوجوتا، وكان قريباً جداً من سطح الأرض مما يقوي تأثيره.


ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,760
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,456
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,321

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة