نجران.. الانتهاء من 40% من مشروع عبّارة وادي كتنة بحبونا

كجزء من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

تُواصل بلدية محافظة حبونا التابعة لأمانة منطقة نجران، العمل في مشروع عبارة وادي كتنة، كجزء من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، الذي ينفّذ في المحافظة والقرى التابعة لها، بنسبة إنجاز بلغت 40%.

وأوضح رئيس البلدية مانع العوف، أن المشروع يخدم وادي كتنة، الذي يسكنه عدد كبير من المواطنين الذين يتضررون عند هطول الأمطار، وتعتبر عبّارة صندوقية بطول 180 متراً وبعرض 13 متراً، وعند الانتهاء من الأعمال بها؛ سوف تخدم وادي كتنة والأماكن المجاورة.