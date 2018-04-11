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الغابون تسجل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة

سجلت الغابون، اليوم، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 44 حالة.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التوجيهية في الغابون باتريك أوبيانغ، أن عدد الإصابات بات يشهد ارتفاعًا، محذّرًا من مغبّة خرق السكان للحجر الصحي وللإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس.

وفي ليبيا أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وقال المركز في بيان اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية؛ مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

فيروس كورونا الجديد

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الغابون تسجل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الغابون، اليوم، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 44 حالة.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التوجيهية في الغابون باتريك أوبيانغ، أن عدد الإصابات بات يشهد ارتفاعًا، محذّرًا من مغبّة خرق السكان للحجر الصحي وللإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس.

وفي ليبيا أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وقال المركز في بيان اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية؛ مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:30 AM

الغابون تسجل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الغابون، اليوم، 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 44 حالة.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التوجيهية في الغابون باتريك أوبيانغ، أن عدد الإصابات بات يشهد ارتفاعًا، محذّرًا من مغبّة خرق السكان للحجر الصحي وللإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس.

وفي ليبيا أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وقال المركز في بيان اليوم: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية؛ مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

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