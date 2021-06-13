كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب. وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك. وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.

"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل ذياب الشمري سبق 2021-06-13 كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.



وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.



وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 02:04 AM

"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل المركز أكد أنه باشر التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة





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كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.



وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.



وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.