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"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل

المركز أكد أنه باشر التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.

وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.

مركز بلاغات العنف الأسري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل
سبق

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.

وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
02:04 AM

"العنف الأسري": تابَعَنا بلاغ تداول مقطع فيديو اغتصاب طفل بشبكات التواصل

المركز أكد أنه باشر التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
15,406

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تداول مقطع فيديو لطفل تعرض لاغتصاب.

وقال المركز عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على مغرد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق #انقدوا_الطفل_المغتصب حيث اعتلى الهاشتاج الترند، طالبوا فيه بإنزال أقصى العقوبات.

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