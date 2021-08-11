النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال الطائف"  يباشر 17009 بلاغ منذ مطلع الصيف الحالي

تنوعت ما بين الحالات المرضية والحوادث مرورية

فهد العتيبي - الطائف : كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة منذ مطلع فصل الصيف في بداية شهر مايو، وحتى اليوم، قد بلغ عددها ١٧٠٠٩ بلاغ إسعافي متنوع.
وأوضحت الهيئة في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءةٍ عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأوضحت الهيئة أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية قد بلغ عددها ٥٧٩٢ بلاغًا تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى عدد البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من ١١٠٠٠ بلاغ حيث قدمت لهم الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج إلى استكمال الدعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات فيما لم تنُقل بعض الحالات باكتفاء الخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قِبل الفرق الإسعافية.
وأكدت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هلال الطائف"  يباشر 17009 بلاغ منذ مطلع الصيف الحالي
سبق

فهد العتيبي - الطائف : كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة منذ مطلع فصل الصيف في بداية شهر مايو، وحتى اليوم، قد بلغ عددها ١٧٠٠٩ بلاغ إسعافي متنوع.
وأوضحت الهيئة في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءةٍ عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأوضحت الهيئة أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية قد بلغ عددها ٥٧٩٢ بلاغًا تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى عدد البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من ١١٠٠٠ بلاغ حيث قدمت لهم الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج إلى استكمال الدعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات فيما لم تنُقل بعض الحالات باكتفاء الخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قِبل الفرق الإسعافية.
وأكدت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
09:14 PM

"هلال الطائف"  يباشر 17009 بلاغ منذ مطلع الصيف الحالي

تنوعت ما بين الحالات المرضية والحوادث مرورية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
161

فهد العتيبي - الطائف : كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة منذ مطلع فصل الصيف في بداية شهر مايو، وحتى اليوم، قد بلغ عددها ١٧٠٠٩ بلاغ إسعافي متنوع.
وأوضحت الهيئة في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءةٍ عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأوضحت الهيئة أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية قد بلغ عددها ٥٧٩٢ بلاغًا تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى عدد البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من ١١٠٠٠ بلاغ حيث قدمت لهم الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج إلى استكمال الدعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات فيما لم تنُقل بعض الحالات باكتفاء الخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قِبل الفرق الإسعافية.
وأكدت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,653
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة