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الإعلان عن ربط القصيم بالبوسنة برحلات جوية مباشرة

بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً بمعدل رحلة أسبوعياً

يستعد مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم لإطلاق رحلات مباشرة تربط القصيم بالعاصمة البوسنية سراييفو من خلال رحلات صيفية تبدأ ابتداءً من 11 يونيو المقبل.

وستكون الرحلات على طائرات الإيرباص طراز A319 بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً، تشغلها شركة الطيران البوسنية "Fly Bosnia" بمعدل رحلة أسبوعياً.

وأكد مصدر بالشركة المستثمرة، التي استأجرت الطائرات لتشغيل الرحلات من القصيم، أنها تسعى لمضاعفة الرحلات التي تربط القصيم بسراييفو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإعلان عن ربط القصيم بالبوسنة برحلات جوية مباشرة
سبق

يستعد مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم لإطلاق رحلات مباشرة تربط القصيم بالعاصمة البوسنية سراييفو من خلال رحلات صيفية تبدأ ابتداءً من 11 يونيو المقبل.

وستكون الرحلات على طائرات الإيرباص طراز A319 بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً، تشغلها شركة الطيران البوسنية "Fly Bosnia" بمعدل رحلة أسبوعياً.

وأكد مصدر بالشركة المستثمرة، التي استأجرت الطائرات لتشغيل الرحلات من القصيم، أنها تسعى لمضاعفة الرحلات التي تربط القصيم بسراييفو.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:32 PM

الإعلان عن ربط القصيم بالبوسنة برحلات جوية مباشرة

بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً بمعدل رحلة أسبوعياً

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راكان العبيد - الرياض
2
994

يستعد مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم لإطلاق رحلات مباشرة تربط القصيم بالعاصمة البوسنية سراييفو من خلال رحلات صيفية تبدأ ابتداءً من 11 يونيو المقبل.

وستكون الرحلات على طائرات الإيرباص طراز A319 بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً، تشغلها شركة الطيران البوسنية "Fly Bosnia" بمعدل رحلة أسبوعياً.

وأكد مصدر بالشركة المستثمرة، التي استأجرت الطائرات لتشغيل الرحلات من القصيم، أنها تسعى لمضاعفة الرحلات التي تربط القصيم بسراييفو.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,087
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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