الإعلان عن ربط القصيم بالبوسنة برحلات جوية مباشرة

بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً بمعدل رحلة أسبوعياً

يستعد مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم لإطلاق رحلات مباشرة تربط القصيم بالعاصمة البوسنية سراييفو من خلال رحلات صيفية تبدأ ابتداءً من 11 يونيو المقبل.

وستكون الرحلات على طائرات الإيرباص طراز A319 بسعة مقعدية تصل إلى 150 راكباً، تشغلها شركة الطيران البوسنية "Fly Bosnia" بمعدل رحلة أسبوعياً.

وأكد مصدر بالشركة المستثمرة، التي استأجرت الطائرات لتشغيل الرحلات من القصيم، أنها تسعى لمضاعفة الرحلات التي تربط القصيم بسراييفو.