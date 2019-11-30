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ميزان مختل ومخاطر سيادية .. سقوط حر للاقتصاد التركي في العجز الرباعي!

فيما لا تزال "أنقرة" تعاني ركوداً وتضخماً وبطالة وديوناً سبّبتها أزمة العملة

أعلن مكتب الإحصاء التركي، الجمعة، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتسبّبت أزمة العملة بتركيا في حدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنّت قوات تركية عملية برية في سوريا.

الاقنصاد التركي

الرئيسية/ أخبار العالم

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ميزان مختل ومخاطر سيادية .. سقوط حر للاقتصاد التركي في العجز الرباعي!
سبق

أعلن مكتب الإحصاء التركي، الجمعة، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتسبّبت أزمة العملة بتركيا في حدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنّت قوات تركية عملية برية في سوريا.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:43 AM

ميزان مختل ومخاطر سيادية .. سقوط حر للاقتصاد التركي في العجز الرباعي!

فيما لا تزال "أنقرة" تعاني ركوداً وتضخماً وبطالة وديوناً سبّبتها أزمة العملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب الإحصاء التركي، الجمعة، تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف، إلى 1.808 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، إلى أن الصادرات التركية ومع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، انخفضت بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

وتسبّبت أزمة العملة بتركيا في حدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنّت قوات تركية عملية برية في سوريا.

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