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الأمم المتحدة تتّهم النظام السوري وروسيا بارتكاب جرائم حرب في إدلب

قصفا مدارس ومستشفيات وأسواقًا

اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري وروسيا بتنفيذ ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب، على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب.

وذكر المحققون في تقرير أن القصف العشوائي من جانب النظام السوري، قبل وقف لإطلاق النار في مارس (آذار) توسطت فيه تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضًا، هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)، وهي جماعة متشدّدة تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو.

وأوضحت أن مقاتلي "الهيئة" عذبوا وأعدموا معتقلين.

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الأمم المتحدة تتّهم النظام السوري وروسيا بارتكاب جرائم حرب في إدلب
سبق

اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري وروسيا بتنفيذ ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب، على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب.

وذكر المحققون في تقرير أن القصف العشوائي من جانب النظام السوري، قبل وقف لإطلاق النار في مارس (آذار) توسطت فيه تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضًا، هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)، وهي جماعة متشدّدة تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو.

وأوضحت أن مقاتلي "الهيئة" عذبوا وأعدموا معتقلين.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:26 PM

الأمم المتحدة تتّهم النظام السوري وروسيا بارتكاب جرائم حرب في إدلب

قصفا مدارس ومستشفيات وأسواقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري وروسيا بتنفيذ ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب، على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب.

وذكر المحققون في تقرير أن القصف العشوائي من جانب النظام السوري، قبل وقف لإطلاق النار في مارس (آذار) توسطت فيه تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضًا، هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)، وهي جماعة متشدّدة تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو.

وأوضحت أن مقاتلي "الهيئة" عذبوا وأعدموا معتقلين.

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