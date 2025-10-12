النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

والد "المالكي" إلى رحمة الله

فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
والد "المالكي" إلى رحمة الله
سبق

فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:54 PM

والد "المالكي" إلى رحمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
532

فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,436
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,799
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,327

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة