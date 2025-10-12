والد "المالكي" إلى رحمة الله

فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.

ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).