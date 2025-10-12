والد "المالكي" إلى رحمة الله
فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.
ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).
والد "المالكي" إلى رحمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-12
فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.
ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:54 PM
والد "المالكي" إلى رحمة الله
فجع إمام جامع غادة البراهيم بحي الملقا بشمال الرياض القارئ حاتم بن صالح المالكي بوفاة والده مغرب اليوم وذلك بعد معاناة مع المرض، وستؤدى صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عصر غدٍ بمقبرة المنصورية بالحائر.
ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يستقبل القارئ "حاتم المالكي" التعازي عبر الاتصال على جوال (0557006596).