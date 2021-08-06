النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم

"تقييم" تؤكد أن منظومة "تقدير" تسعى إلى حفظ الحقوق

في السابق بمجرد أن تتعرض لحادث مروري ينتج عنه تلفيات وأضرار في المركبة، فإنك أمام مشوار طويل من المراجعات لجهات عدّة من أجل الحصول على تقدير لتلك الأضرار، حيث قُدّرت بـ18 خطوة ورقية يتوجب عليك القيام بها؛ فيما أصبح الآن من خلال مراجعة مركز واحد تستطيع القيام بتلك الإجراءات إلكترونيًا وفي 3 خطوات.

وللمعرفة أكثر عن تلك التسهيلات؛ نأخذكم إلى ما قامت به الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عند افتتاحها مؤخراً أولى مراكز تقدير أضرار المركبات في مدينة مكة المكرمة، بالتحديد في منطقة الورش الجديدة بشارع الحج.

يأتي ذلك ضمن جهود مبادرة "منظومة تقدير" المشتركة بين البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" وشركات التأمين متمثلةً في شركة "نجم" لخدمات التأمين.

وتسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة (حوادث المركبات) بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.

وأوضحت "تقييم" أن منظومة "تقدير" تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، مستندين على معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر مهنيّة يتم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.

يُشار إلى أن الهيئة بدأت في تشغيل مراكز تقييم أضرار المركبات في نهاية عام 2018م في مدينة الرياض، حيث أتاحت هذه الخدمة تقييم أضرار الحادث المروري وفق أسس ومعايير تتوافق مع الممارسات الدولية، وإرسال التقرير للعميل بشكل إلكتروني، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لإدارة المطالبات المالية.

وبلغ عدد مراكز تقدير حتى الآن عشرة مراكز موزعة بين الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والخبر والأحساء والطائف والجبيل، كما أن هناك العديد من المراكز قيد الإنشاء في مختلف مدن المملكة الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم
سبق

في السابق بمجرد أن تتعرض لحادث مروري ينتج عنه تلفيات وأضرار في المركبة، فإنك أمام مشوار طويل من المراجعات لجهات عدّة من أجل الحصول على تقدير لتلك الأضرار، حيث قُدّرت بـ18 خطوة ورقية يتوجب عليك القيام بها؛ فيما أصبح الآن من خلال مراجعة مركز واحد تستطيع القيام بتلك الإجراءات إلكترونيًا وفي 3 خطوات.

وللمعرفة أكثر عن تلك التسهيلات؛ نأخذكم إلى ما قامت به الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عند افتتاحها مؤخراً أولى مراكز تقدير أضرار المركبات في مدينة مكة المكرمة، بالتحديد في منطقة الورش الجديدة بشارع الحج.

يأتي ذلك ضمن جهود مبادرة "منظومة تقدير" المشتركة بين البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" وشركات التأمين متمثلةً في شركة "نجم" لخدمات التأمين.

وتسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة (حوادث المركبات) بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.

وأوضحت "تقييم" أن منظومة "تقدير" تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، مستندين على معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر مهنيّة يتم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.

يُشار إلى أن الهيئة بدأت في تشغيل مراكز تقييم أضرار المركبات في نهاية عام 2018م في مدينة الرياض، حيث أتاحت هذه الخدمة تقييم أضرار الحادث المروري وفق أسس ومعايير تتوافق مع الممارسات الدولية، وإرسال التقرير للعميل بشكل إلكتروني، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لإدارة المطالبات المالية.

وبلغ عدد مراكز تقدير حتى الآن عشرة مراكز موزعة بين الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والخبر والأحساء والطائف والجبيل، كما أن هناك العديد من المراكز قيد الإنشاء في مختلف مدن المملكة الأخرى.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
02:13 PM

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم

"تقييم" تؤكد أن منظومة "تقدير" تسعى إلى حفظ الحقوق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
537

في السابق بمجرد أن تتعرض لحادث مروري ينتج عنه تلفيات وأضرار في المركبة، فإنك أمام مشوار طويل من المراجعات لجهات عدّة من أجل الحصول على تقدير لتلك الأضرار، حيث قُدّرت بـ18 خطوة ورقية يتوجب عليك القيام بها؛ فيما أصبح الآن من خلال مراجعة مركز واحد تستطيع القيام بتلك الإجراءات إلكترونيًا وفي 3 خطوات.

وللمعرفة أكثر عن تلك التسهيلات؛ نأخذكم إلى ما قامت به الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عند افتتاحها مؤخراً أولى مراكز تقدير أضرار المركبات في مدينة مكة المكرمة، بالتحديد في منطقة الورش الجديدة بشارع الحج.

يأتي ذلك ضمن جهود مبادرة "منظومة تقدير" المشتركة بين البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" وشركات التأمين متمثلةً في شركة "نجم" لخدمات التأمين.

وتسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة (حوادث المركبات) بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.

وأوضحت "تقييم" أن منظومة "تقدير" تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، مستندين على معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر مهنيّة يتم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.

يُشار إلى أن الهيئة بدأت في تشغيل مراكز تقييم أضرار المركبات في نهاية عام 2018م في مدينة الرياض، حيث أتاحت هذه الخدمة تقييم أضرار الحادث المروري وفق أسس ومعايير تتوافق مع الممارسات الدولية، وإرسال التقرير للعميل بشكل إلكتروني، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لإدارة المطالبات المالية.

وبلغ عدد مراكز تقدير حتى الآن عشرة مراكز موزعة بين الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والخبر والأحساء والطائف والجبيل، كما أن هناك العديد من المراكز قيد الإنشاء في مختلف مدن المملكة الأخرى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,461
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,182

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة