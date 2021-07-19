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هيئة الأمن الصناعي بـ"الداخلية" تقف على استعدادات خطط السلامة بشركة المياه الوطنية

لموسم حج هذا العام بهدف التأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقفت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على خطة إجراءات الأمن والسلامة التي نفَّذتها شركة المياه الوطنية لموسم حج هذا العام 1442هـ؛ للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وجاءت الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة بحضور الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة، ورافقهم فيها رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، والمدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض القحطاني، وعدد من مسؤولي الشركة المكلفين بأعمال الحج لهذا العام. وتم الوقوف على مقر غرفة التحكم والمراقبة (اسكادا)، التي تتم من خلالها إدارة ومراقبة العمليات التشغيلية لمنظومات المياه.

كما تم الاطلاع والتأكد من توافُر المتطلبات الأمنية كافة التي تضمن سلامة المرافق، وتوافُر متطلبات السلامة والإطفاء وجاهزيتها، والتأكد من الخطط الطارئة المعدة من قِبل الشركة لمواجهة أي طارئ، وإيجاد الحلول البديلة.

وخلال الجولة استعرضت الشركة مشاريع المنظومة الأمنية لعدد ١٩ موقعًا بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وأشادت الهيئة باستعدادات الشركة لموسم الحج، والأعمال المتعلقة بتحقيق الأمن الصناعي والسلامة بمرافقها كافة، ومواقع المخزون المائي التي ترجمت على أرض الواقع التنسيقات السابقة والمستمرة ما بين شركة المياه الوطنية والهيئة العليا للأمن الصناعي، التي تهدف جميعها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بأجواء آمنة ومطمئنة.

من جانبه، قدّم رئيس القطاع الغربي، المهندس محمد الزهراني، شكره وتقديره لوفد الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن اهتمامات الشركة بالسلامة، وتحقق تطلعاتها.. مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بشكل يومي وطوال موسم الحج بجولات ميدانية على مرافقها كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة.

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هيئة الأمن الصناعي بـ"الداخلية" تقف على استعدادات خطط السلامة بشركة المياه الوطنية
سبق

وقفت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على خطة إجراءات الأمن والسلامة التي نفَّذتها شركة المياه الوطنية لموسم حج هذا العام 1442هـ؛ للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وجاءت الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة بحضور الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة، ورافقهم فيها رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، والمدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض القحطاني، وعدد من مسؤولي الشركة المكلفين بأعمال الحج لهذا العام. وتم الوقوف على مقر غرفة التحكم والمراقبة (اسكادا)، التي تتم من خلالها إدارة ومراقبة العمليات التشغيلية لمنظومات المياه.

كما تم الاطلاع والتأكد من توافُر المتطلبات الأمنية كافة التي تضمن سلامة المرافق، وتوافُر متطلبات السلامة والإطفاء وجاهزيتها، والتأكد من الخطط الطارئة المعدة من قِبل الشركة لمواجهة أي طارئ، وإيجاد الحلول البديلة.

وخلال الجولة استعرضت الشركة مشاريع المنظومة الأمنية لعدد ١٩ موقعًا بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وأشادت الهيئة باستعدادات الشركة لموسم الحج، والأعمال المتعلقة بتحقيق الأمن الصناعي والسلامة بمرافقها كافة، ومواقع المخزون المائي التي ترجمت على أرض الواقع التنسيقات السابقة والمستمرة ما بين شركة المياه الوطنية والهيئة العليا للأمن الصناعي، التي تهدف جميعها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بأجواء آمنة ومطمئنة.

من جانبه، قدّم رئيس القطاع الغربي، المهندس محمد الزهراني، شكره وتقديره لوفد الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن اهتمامات الشركة بالسلامة، وتحقق تطلعاتها.. مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بشكل يومي وطوال موسم الحج بجولات ميدانية على مرافقها كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:34 AM

هيئة الأمن الصناعي بـ"الداخلية" تقف على استعدادات خطط السلامة بشركة المياه الوطنية

لموسم حج هذا العام بهدف التأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقفت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على خطة إجراءات الأمن والسلامة التي نفَّذتها شركة المياه الوطنية لموسم حج هذا العام 1442هـ؛ للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وجاءت الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة بحضور الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة، ورافقهم فيها رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، والمدير العام للمياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض القحطاني، وعدد من مسؤولي الشركة المكلفين بأعمال الحج لهذا العام. وتم الوقوف على مقر غرفة التحكم والمراقبة (اسكادا)، التي تتم من خلالها إدارة ومراقبة العمليات التشغيلية لمنظومات المياه.

كما تم الاطلاع والتأكد من توافُر المتطلبات الأمنية كافة التي تضمن سلامة المرافق، وتوافُر متطلبات السلامة والإطفاء وجاهزيتها، والتأكد من الخطط الطارئة المعدة من قِبل الشركة لمواجهة أي طارئ، وإيجاد الحلول البديلة.

وخلال الجولة استعرضت الشركة مشاريع المنظومة الأمنية لعدد ١٩ موقعًا بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وأشادت الهيئة باستعدادات الشركة لموسم الحج، والأعمال المتعلقة بتحقيق الأمن الصناعي والسلامة بمرافقها كافة، ومواقع المخزون المائي التي ترجمت على أرض الواقع التنسيقات السابقة والمستمرة ما بين شركة المياه الوطنية والهيئة العليا للأمن الصناعي، التي تهدف جميعها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بأجواء آمنة ومطمئنة.

من جانبه، قدّم رئيس القطاع الغربي، المهندس محمد الزهراني، شكره وتقديره لوفد الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن اهتمامات الشركة بالسلامة، وتحقق تطلعاتها.. مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بشكل يومي وطوال موسم الحج بجولات ميدانية على مرافقها كافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة.

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