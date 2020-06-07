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من اليوم وعن بُعد.. اللجان الجمركية تعلن استئناف عقد جلسات التقاضي

تيسيراً لإجراءات تسريع البت في القضايا باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية

أوضحت الجمارك السعودية أن اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية استأنفت اليوم الأحد الموافق 15 شوال عقد جلسات التقاضي عبر الاتصال المرئي عن بعد، دون حضور أطراف الدعوى أو ممثليهم للجنة، حيث ستُعقد الجلسات باستخدام الأنظمة التقنية المعتمدة التي تحقق الكفاءة التشغيلية لعمل اللجان الجمركية.

وأكدت "الجمارك" أن استئناف عقد الجلسات عن بعد يأتي تيسيراً لإجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا، باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة.

وأضافت في هذا الشأن، أنه سيتم جدولة الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونياً، إضافة إلى المصادقة على محضر ضبط الجلسة وتسليم المتقاضين نسخة من القرار الصادر إلكترونياً.

يُذكر أن اللجان الجمركية تستند في تنظيم أداء مهامها إلى قواعد العمل المتضمنة إجراءات رفع الدعاوى وقيدها، وتبلیغ أطرافها والإثبات، والاستعانة بالخبرة، ونظر الدعاوى وإصدار القرارات والاستئناف عليها وقطعيتها وتنفيذها. كما تختص اللجان الجمركية الابتدائية بالنظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر أيضاً في الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم، فيما تختص اللجان الجمركية الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم من قبل اللجان الجمركية الابتدائية أو الاعتراضات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من اليوم وعن بُعد.. اللجان الجمركية تعلن استئناف عقد جلسات التقاضي
سبق

أوضحت الجمارك السعودية أن اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية استأنفت اليوم الأحد الموافق 15 شوال عقد جلسات التقاضي عبر الاتصال المرئي عن بعد، دون حضور أطراف الدعوى أو ممثليهم للجنة، حيث ستُعقد الجلسات باستخدام الأنظمة التقنية المعتمدة التي تحقق الكفاءة التشغيلية لعمل اللجان الجمركية.

وأكدت "الجمارك" أن استئناف عقد الجلسات عن بعد يأتي تيسيراً لإجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا، باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة.

وأضافت في هذا الشأن، أنه سيتم جدولة الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونياً، إضافة إلى المصادقة على محضر ضبط الجلسة وتسليم المتقاضين نسخة من القرار الصادر إلكترونياً.

يُذكر أن اللجان الجمركية تستند في تنظيم أداء مهامها إلى قواعد العمل المتضمنة إجراءات رفع الدعاوى وقيدها، وتبلیغ أطرافها والإثبات، والاستعانة بالخبرة، ونظر الدعاوى وإصدار القرارات والاستئناف عليها وقطعيتها وتنفيذها. كما تختص اللجان الجمركية الابتدائية بالنظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر أيضاً في الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم، فيما تختص اللجان الجمركية الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم من قبل اللجان الجمركية الابتدائية أو الاعتراضات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:23 PM

من اليوم وعن بُعد.. اللجان الجمركية تعلن استئناف عقد جلسات التقاضي

تيسيراً لإجراءات تسريع البت في القضايا باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
292

أوضحت الجمارك السعودية أن اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية استأنفت اليوم الأحد الموافق 15 شوال عقد جلسات التقاضي عبر الاتصال المرئي عن بعد، دون حضور أطراف الدعوى أو ممثليهم للجنة، حيث ستُعقد الجلسات باستخدام الأنظمة التقنية المعتمدة التي تحقق الكفاءة التشغيلية لعمل اللجان الجمركية.

وأكدت "الجمارك" أن استئناف عقد الجلسات عن بعد يأتي تيسيراً لإجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا، باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة.

وأضافت في هذا الشأن، أنه سيتم جدولة الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونياً، إضافة إلى المصادقة على محضر ضبط الجلسة وتسليم المتقاضين نسخة من القرار الصادر إلكترونياً.

يُذكر أن اللجان الجمركية تستند في تنظيم أداء مهامها إلى قواعد العمل المتضمنة إجراءات رفع الدعاوى وقيدها، وتبلیغ أطرافها والإثبات، والاستعانة بالخبرة، ونظر الدعاوى وإصدار القرارات والاستئناف عليها وقطعيتها وتنفيذها. كما تختص اللجان الجمركية الابتدائية بالنظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر أيضاً في الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم، فيما تختص اللجان الجمركية الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم من قبل اللجان الجمركية الابتدائية أو الاعتراضات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.

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