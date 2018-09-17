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"التعليم" تبدأ برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان"

تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي

نفذت وزارة التعليم، صباح الثلاثاء، برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان"، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وافتتح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور أمين بن يوسف نعمان، المعرض المصاحب للبرنامج التدريبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور "أمين" أهمية المشاركة في تفعيل برامج الإسعافات الأولية لما تمثله من رفع التوعية، وتأهيل المشرف والمشرفة الصحية في المدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي والجامعات والكليات الصحية في توفير الدورات التدريبية، مضيفاً أن وزارة التعليم تستهدف تدريب أكثر من خمسة آلاف مشرف ومشرفة صحية على مستوى المدارس في المملكة لهذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تبدأ برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان"
سبق

نفذت وزارة التعليم، صباح الثلاثاء، برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان"، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وافتتح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور أمين بن يوسف نعمان، المعرض المصاحب للبرنامج التدريبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور "أمين" أهمية المشاركة في تفعيل برامج الإسعافات الأولية لما تمثله من رفع التوعية، وتأهيل المشرف والمشرفة الصحية في المدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي والجامعات والكليات الصحية في توفير الدورات التدريبية، مضيفاً أن وزارة التعليم تستهدف تدريب أكثر من خمسة آلاف مشرف ومشرفة صحية على مستوى المدارس في المملكة لهذا العام.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
04:45 PM

"التعليم" تبدأ برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان"

تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت وزارة التعليم، صباح الثلاثاء، برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان"، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وافتتح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور أمين بن يوسف نعمان، المعرض المصاحب للبرنامج التدريبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور "أمين" أهمية المشاركة في تفعيل برامج الإسعافات الأولية لما تمثله من رفع التوعية، وتأهيل المشرف والمشرفة الصحية في المدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي والجامعات والكليات الصحية في توفير الدورات التدريبية، مضيفاً أن وزارة التعليم تستهدف تدريب أكثر من خمسة آلاف مشرف ومشرفة صحية على مستوى المدارس في المملكة لهذا العام.

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