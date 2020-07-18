نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-18
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
12:48 PM
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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