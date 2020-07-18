النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
سبق

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
12:48 PM

الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,747

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، قوله:إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,857
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,291
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,950
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,130

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة