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مركز المحفوظات يوافق على لائحة الوثائق التخصصية لعدة أجهزة حكومية

خلال اجتماع في الديوان الملكي بقصر اليمامة برئاسة "العيسى"

عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اجتماعها في الديوان الملكي بقصر اليمامة برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز فهد بن محمد العيسى وحضور أعضاء الهيئة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أهمها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية شملت ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودارة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإمارة منطقة الرياض وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعي والهيئة العامة للمساحة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

ووافقت هيئة المركز على مذكرة تعاون بين المركز ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان وعلى الدليل الإرشادي لكراسة شروط عقود تنظيم وثائق ومحفوظات الأجهزة الحكومية.

واعتمدت الهيئة التقرير السنوي للمركز لعام 2018م بالإضافة إلى اعتماد تقرير عن المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض تحت عنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية" الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الباحثين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشفة من داخل وخارج المملكة.

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز المحفوظات يوافق على لائحة الوثائق التخصصية لعدة أجهزة حكومية
سبق

عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اجتماعها في الديوان الملكي بقصر اليمامة برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز فهد بن محمد العيسى وحضور أعضاء الهيئة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أهمها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية شملت ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودارة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإمارة منطقة الرياض وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعي والهيئة العامة للمساحة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

ووافقت هيئة المركز على مذكرة تعاون بين المركز ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان وعلى الدليل الإرشادي لكراسة شروط عقود تنظيم وثائق ومحفوظات الأجهزة الحكومية.

واعتمدت الهيئة التقرير السنوي للمركز لعام 2018م بالإضافة إلى اعتماد تقرير عن المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض تحت عنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية" الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الباحثين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشفة من داخل وخارج المملكة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:20 PM

مركز المحفوظات يوافق على لائحة الوثائق التخصصية لعدة أجهزة حكومية

خلال اجتماع في الديوان الملكي بقصر اليمامة برئاسة "العيسى"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اجتماعها في الديوان الملكي بقصر اليمامة برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز فهد بن محمد العيسى وحضور أعضاء الهيئة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أهمها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية شملت ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودارة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإمارة منطقة الرياض وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعي والهيئة العامة للمساحة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

ووافقت هيئة المركز على مذكرة تعاون بين المركز ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان وعلى الدليل الإرشادي لكراسة شروط عقود تنظيم وثائق ومحفوظات الأجهزة الحكومية.

واعتمدت الهيئة التقرير السنوي للمركز لعام 2018م بالإضافة إلى اعتماد تقرير عن المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض تحت عنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية" الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الباحثين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشفة من داخل وخارج المملكة.

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