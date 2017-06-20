شرطة الليث تلاحق خطى لصين سرقا محل جوالات داخل مجمع تجاري

تجاوزت قيمتها أكثر من 15 ألف ريال

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الليث البحث عن شخصين مجهولي الهوية، تمكنا من سرقة مجموعة جوالات من داخل مجمع تجاري بالمحافظة أمس الأول.



وبحسب المعلومات فإن مجموعة الجوالات المسروقة تجاوزت قيمتها أكثر من 15 ألف ريال، فضلاً عن سرقة مبلغ نقدي آخر.



وكشفت مصادر لـ"سبق" أن اللصين كسرا قفل بوابة المجمع الحديدية ومن ثم محل الجوالات الذي يعود لشاب، حيث تمكنا من سرقة مجموعة جوالات قدرت قيمتها بأكثر من 15462 ريالاً، بالإضافة إلى سرقة 500 ريال كانت في خزنة المحل.



وأظهرت كاميرات المجمع صور اللصان وهما يغادران الموقع بعد أن تمكنا من السرقة، فيما لاتزال الجهات الأمنية بمحافظة الليث تكثف من بحثها للإطاحة بهما.