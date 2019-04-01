"الحربي" يحتفل بزواجه

احتفل مسؤول الإعلام الجديد بإدارة العلاقات العامة والإعلام في إمارة منطقة مكة المكرمة، فهد الحربي، بزواجه من شقيقة الملازم أول خالد، من منسوبي سجون جدة، الأسبوع الماضي.

وشهد الاحتفال حضور لفيف من مدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومحافظي محافظات منطقة مكة، ومدراء الإدارات بإمارة منطقة مكة المكرمة، وأقارب وأصدقاء العروسين.