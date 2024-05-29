النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير خارجية سلطنة بروناي يصل جدة

لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة

وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج أراوان؛ اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرّمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام رئيس بعثة الشرف المرافقة عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير خارجية سلطنة بروناي يصل جدة
سبق

وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج أراوان؛ اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرّمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام رئيس بعثة الشرف المرافقة عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:42 AM
اخر تعديل
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:18 PM

وزير خارجية سلطنة بروناي يصل جدة

لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,264

وصل وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج أراوان؛ اليوم إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرّمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام رئيس بعثة الشرف المرافقة عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والقنصل العام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,068
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,947
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,194
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,606

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة