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تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية.. رئاسة الحرمين تضاعف جهودها في قياس رضا القاصدين

بإعادة صياغة نماذج استبانات بما يتناسب مع الوضع الراهن وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات

ضمن ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استعدادات لتنفيذ التوجيهات المتضمنة رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة بالمسجد الحرام، قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن بقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير إدارة تجربة "ضيف الرحمن" عيسى بن سفران الهذلي؛ أنه مع بدء تنفيذ قرار رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام، قامت الإدارة بإعادة صياغة نماذج استبانات قياس الرضا بما يتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات بالوكالة.

وأكّد "الهذلي" أن هذه الأعمال تأتي بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتوفير كافة الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لهم.

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تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية.. رئاسة الحرمين تضاعف جهودها في قياس رضا القاصدين
سبق

ضمن ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استعدادات لتنفيذ التوجيهات المتضمنة رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة بالمسجد الحرام، قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن بقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير إدارة تجربة "ضيف الرحمن" عيسى بن سفران الهذلي؛ أنه مع بدء تنفيذ قرار رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام، قامت الإدارة بإعادة صياغة نماذج استبانات قياس الرضا بما يتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات بالوكالة.

وأكّد "الهذلي" أن هذه الأعمال تأتي بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتوفير كافة الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لهم.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:40 AM

تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية.. رئاسة الحرمين تضاعف جهودها في قياس رضا القاصدين

بإعادة صياغة نماذج استبانات بما يتناسب مع الوضع الراهن وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن ما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استعدادات لتنفيذ التوجيهات المتضمنة رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة بالمسجد الحرام، قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن بقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير إدارة تجربة "ضيف الرحمن" عيسى بن سفران الهذلي؛ أنه مع بدء تنفيذ قرار رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام، قامت الإدارة بإعادة صياغة نماذج استبانات قياس الرضا بما يتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات بالوكالة.

وأكّد "الهذلي" أن هذه الأعمال تأتي بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتوفير كافة الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لهم.

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