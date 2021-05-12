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بسبب عطل في الباب.. تسعينية دخلت مستشفى المخواة للزيارة فخرجت مكسورة الحوض!

"الشطي": أُجريت التدخلات الطبية المناسبة لحالتها الصحية و"صحة الباحة" تتابع حالتها

تسبب باب زجاجي بمستشفى المخواة في سقوط مسنة تسعينية؛ ما أدى لكسر في حوضها نُقلت بعد قرابة 10 ساعات من حدوثه إلى مستشفى الأمير مشاري، والذي لم تُجر عملية المسنة على الرغم من مرور 72 ساعة على الحادثة، فيما أكدت "صحة الباحة" أن المريضة تتلقى الخدمة بشكل كامل مع توجيه الإدارات المختصة للتحقق من الحادثة ومسبباتها.

وقال لـ"سبق" سالم العُمري: "أدخلنا والدتي التسعينية مستشفى المخواة مساء يوم الأحد، وأثناء الدخول للمستشفى لحركتها البطيئة أُغلق عليها الباب الزجاجي بالمدخل، واصطدم بها لتسقط على الأرض؛ مما تسبب لها بكسر في الحوض"؛ متسائلاً عن وجود حساس لإغلاق الباب في حال وجود أحد حتى لا يُغلق وهو المعروف في جميع الأبواب الأوتوماتيكية والكهربائية، ولاسيما المستشفيات التي يكثر فيها دخول حالات من مرضى يتحركون ببطء.

وأضاف: "بقيت بالمستشفي قرابة 10 ساعات وهي تعاني وتتألم دون فائدة بحجة أنه ليس لديهم أي إمكانات وأنه سيتم إحالتها لأحد المستشفيات؛ وبعد معاناة 10 ساعات ونداءات مستمرة من أبنائها تم نقل الحالة لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي لتكون الصدمة أنهم أيضًا ليس لديهم إمكانات، وأنه تم تمت مخاطبة عددٍ من المستشفيات لنقلها من جديد، ولا نزال ننتظر الفرج بعلاج والدتي من الكسر الذي سببه مستشفى المخواة، علمًا بأنها لا تستطيع الأكل وحالتها تستمر في التدهور، ونحن عاجزون عن مساعدتها".

وقال العمري: "أناشد أمير الباحة ووزير الصحة بالتوجيه بسرعة نقلها لمستشفى متخصص بدلاً من المستشفى الخاص الذي ستنقل له الآن لإمكاناته المتواضعة على الرغم من أن المنشأة الصحية هي المتسبب في إصابة والدتنا، ومحاسبة المقصر الذي قصّر في صيانة الباب وحسّاسه الذي تسبب في كسر والدتي المسنة على الرغم من أن المستشفى حديث وافتتح للتو".

"سبق" عرضت الشكوى على ماجد الشطي، متحدث صحة الباحة، والذي قال: "نفيدكم بتعرض سيدة تسعينية لحادث ارتطام بأحد الأبواب الكهربائية بمستشفى المخواة العام؛ ما أدى لإصابتها بكسر في أعلى عظمة الفخذ، وتم إسعافها مباشرة وتحديد إصابتها في المستشفى وتحويلها لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي في اليوم نفسه، والمريضة تتلقى الخدمة بشكل كامل في المستشفى تحت إشراف فريق متخصص من استشاريي العظام، وأُجريت التدخلات الطبية المناسبة لحالتها الصحية".

وأشار إلى أن "صحة الباحة" تتابع حالتها منذ الحادث، وتم توجيه الإدارات المختصة للتحقق من الحادثة ومسبباتها، مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل.

مستشفى المخواة وزارة الصحة الباحة صحة الباحة المخواة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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بسبب عطل في الباب.. تسعينية دخلت مستشفى المخواة للزيارة فخرجت مكسورة الحوض!
سبق

تسبب باب زجاجي بمستشفى المخواة في سقوط مسنة تسعينية؛ ما أدى لكسر في حوضها نُقلت بعد قرابة 10 ساعات من حدوثه إلى مستشفى الأمير مشاري، والذي لم تُجر عملية المسنة على الرغم من مرور 72 ساعة على الحادثة، فيما أكدت "صحة الباحة" أن المريضة تتلقى الخدمة بشكل كامل مع توجيه الإدارات المختصة للتحقق من الحادثة ومسبباتها.

وقال لـ"سبق" سالم العُمري: "أدخلنا والدتي التسعينية مستشفى المخواة مساء يوم الأحد، وأثناء الدخول للمستشفى لحركتها البطيئة أُغلق عليها الباب الزجاجي بالمدخل، واصطدم بها لتسقط على الأرض؛ مما تسبب لها بكسر في الحوض"؛ متسائلاً عن وجود حساس لإغلاق الباب في حال وجود أحد حتى لا يُغلق وهو المعروف في جميع الأبواب الأوتوماتيكية والكهربائية، ولاسيما المستشفيات التي يكثر فيها دخول حالات من مرضى يتحركون ببطء.

وأضاف: "بقيت بالمستشفي قرابة 10 ساعات وهي تعاني وتتألم دون فائدة بحجة أنه ليس لديهم أي إمكانات وأنه سيتم إحالتها لأحد المستشفيات؛ وبعد معاناة 10 ساعات ونداءات مستمرة من أبنائها تم نقل الحالة لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي لتكون الصدمة أنهم أيضًا ليس لديهم إمكانات، وأنه تم تمت مخاطبة عددٍ من المستشفيات لنقلها من جديد، ولا نزال ننتظر الفرج بعلاج والدتي من الكسر الذي سببه مستشفى المخواة، علمًا بأنها لا تستطيع الأكل وحالتها تستمر في التدهور، ونحن عاجزون عن مساعدتها".

وقال العمري: "أناشد أمير الباحة ووزير الصحة بالتوجيه بسرعة نقلها لمستشفى متخصص بدلاً من المستشفى الخاص الذي ستنقل له الآن لإمكاناته المتواضعة على الرغم من أن المنشأة الصحية هي المتسبب في إصابة والدتنا، ومحاسبة المقصر الذي قصّر في صيانة الباب وحسّاسه الذي تسبب في كسر والدتي المسنة على الرغم من أن المستشفى حديث وافتتح للتو".

"سبق" عرضت الشكوى على ماجد الشطي، متحدث صحة الباحة، والذي قال: "نفيدكم بتعرض سيدة تسعينية لحادث ارتطام بأحد الأبواب الكهربائية بمستشفى المخواة العام؛ ما أدى لإصابتها بكسر في أعلى عظمة الفخذ، وتم إسعافها مباشرة وتحديد إصابتها في المستشفى وتحويلها لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي في اليوم نفسه، والمريضة تتلقى الخدمة بشكل كامل في المستشفى تحت إشراف فريق متخصص من استشاريي العظام، وأُجريت التدخلات الطبية المناسبة لحالتها الصحية".

وأشار إلى أن "صحة الباحة" تتابع حالتها منذ الحادث، وتم توجيه الإدارات المختصة للتحقق من الحادثة ومسبباتها، مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:03 PM

بسبب عطل في الباب.. تسعينية دخلت مستشفى المخواة للزيارة فخرجت مكسورة الحوض!

"الشطي": أُجريت التدخلات الطبية المناسبة لحالتها الصحية و"صحة الباحة" تتابع حالتها

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
2
2,014

تسبب باب زجاجي بمستشفى المخواة في سقوط مسنة تسعينية؛ ما أدى لكسر في حوضها نُقلت بعد قرابة 10 ساعات من حدوثه إلى مستشفى الأمير مشاري، والذي لم تُجر عملية المسنة على الرغم من مرور 72 ساعة على الحادثة، فيما أكدت "صحة الباحة" أن المريضة تتلقى الخدمة بشكل كامل مع توجيه الإدارات المختصة للتحقق من الحادثة ومسبباتها.

وقال لـ"سبق" سالم العُمري: "أدخلنا والدتي التسعينية مستشفى المخواة مساء يوم الأحد، وأثناء الدخول للمستشفى لحركتها البطيئة أُغلق عليها الباب الزجاجي بالمدخل، واصطدم بها لتسقط على الأرض؛ مما تسبب لها بكسر في الحوض"؛ متسائلاً عن وجود حساس لإغلاق الباب في حال وجود أحد حتى لا يُغلق وهو المعروف في جميع الأبواب الأوتوماتيكية والكهربائية، ولاسيما المستشفيات التي يكثر فيها دخول حالات من مرضى يتحركون ببطء.

وأضاف: "بقيت بالمستشفي قرابة 10 ساعات وهي تعاني وتتألم دون فائدة بحجة أنه ليس لديهم أي إمكانات وأنه سيتم إحالتها لأحد المستشفيات؛ وبعد معاناة 10 ساعات ونداءات مستمرة من أبنائها تم نقل الحالة لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي لتكون الصدمة أنهم أيضًا ليس لديهم إمكانات، وأنه تم تمت مخاطبة عددٍ من المستشفيات لنقلها من جديد، ولا نزال ننتظر الفرج بعلاج والدتي من الكسر الذي سببه مستشفى المخواة، علمًا بأنها لا تستطيع الأكل وحالتها تستمر في التدهور، ونحن عاجزون عن مساعدتها".

وقال العمري: "أناشد أمير الباحة ووزير الصحة بالتوجيه بسرعة نقلها لمستشفى متخصص بدلاً من المستشفى الخاص الذي ستنقل له الآن لإمكاناته المتواضعة على الرغم من أن المنشأة الصحية هي المتسبب في إصابة والدتنا، ومحاسبة المقصر الذي قصّر في صيانة الباب وحسّاسه الذي تسبب في كسر والدتي المسنة على الرغم من أن المستشفى حديث وافتتح للتو".

"سبق" عرضت الشكوى على ماجد الشطي، متحدث صحة الباحة، والذي قال: "نفيدكم بتعرض سيدة تسعينية لحادث ارتطام بأحد الأبواب الكهربائية بمستشفى المخواة العام؛ ما أدى لإصابتها بكسر في أعلى عظمة الفخذ، وتم إسعافها مباشرة وتحديد إصابتها في المستشفى وتحويلها لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي في اليوم نفسه، والمريضة تتلقى الخدمة بشكل كامل في المستشفى تحت إشراف فريق متخصص من استشاريي العظام، وأُجريت التدخلات الطبية المناسبة لحالتها الصحية".

وأشار إلى أن "صحة الباحة" تتابع حالتها منذ الحادث، وتم توجيه الإدارات المختصة للتحقق من الحادثة ومسبباتها، مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل.

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