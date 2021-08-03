مصر تقصي ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره الألماني.

وتغلب منتخب مصر على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على النرويج والسويد على الترتيب.