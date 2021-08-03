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مصر تقصي ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره الألماني.

وتغلب منتخب مصر على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على النرويج والسويد على الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مصر تقصي ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020
سبق

تأهل المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره الألماني.

وتغلب منتخب مصر على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على النرويج والسويد على الترتيب.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
04:48 PM
اخر تعديل
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:55 PM

مصر تقصي ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره الألماني.

وتغلب منتخب مصر على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على النرويج والسويد على الترتيب.

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