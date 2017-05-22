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بالصور.. سيول منقولة تقطع الطريق العام شمال السليل

إثر أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة.

وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد.

بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. سيول منقولة تقطع الطريق العام شمال السليل
سبق

شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة.

وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد.

بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:01 PM

بالصور.. سيول منقولة تقطع الطريق العام شمال السليل

إثر أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

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مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,387

شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة.

وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد.

بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام.

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