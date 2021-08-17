عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال

"دوجاريك" لفت إلى أهمية تنفيذ الوعود المقطوعة

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، أن المنظمة في حاجة لأن ترى أفعال حركة طالبان على الأرض في أفغانستان، في ضوء التعهدات التي أطلقتها.

وتعليقًا على أول مؤتمر صحفي عقدته "طالبان" في كابل، قال "دوجاريك": "سنحتاج إلى رؤية ما سيحدث فعلًا واقتران القول بالفعل على الأرض، ومدى تنفيذ الوعود المقطوعة"؛ وفقًا لـ"رويترز".