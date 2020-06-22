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قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في "خيم كمب 61"؟

مناشدة بتدخل عاجل ينقذ شجر السمر من تسلط أشخاص على الموقع

طالب عدد من المواطنين، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بسرعة التدخل وإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في "خيم كمب 61" التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار.

هذا ويواصل مَن تسلطوا على الموقع قطعهم أشجار السمر الخضراء وإخفائها إلى أن تجف ليتم عرضها بعد ذلك للبيع، في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف دماراً بيئياً يعود ضرره على الإنسان.

شجر السمر عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في "خيم كمب 61"؟
سبق

طالب عدد من المواطنين، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بسرعة التدخل وإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في "خيم كمب 61" التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار.

هذا ويواصل مَن تسلطوا على الموقع قطعهم أشجار السمر الخضراء وإخفائها إلى أن تجف ليتم عرضها بعد ذلك للبيع، في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف دماراً بيئياً يعود ضرره على الإنسان.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:18 PM

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في "خيم كمب 61"؟

مناشدة بتدخل عاجل ينقذ شجر السمر من تسلط أشخاص على الموقع

A A A
محمد طيران - الرياض
1
1,960

طالب عدد من المواطنين، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بسرعة التدخل وإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في "خيم كمب 61" التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار.

هذا ويواصل مَن تسلطوا على الموقع قطعهم أشجار السمر الخضراء وإخفائها إلى أن تجف ليتم عرضها بعد ذلك للبيع، في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف دماراً بيئياً يعود ضرره على الإنسان.

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