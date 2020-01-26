"مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية ونتخذ التدابير الاحترازية

يصاحبها هطول أمطار متفاوتة وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات"

أكّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، متابعتها مستجدات الحالة الجوية التي يُتوقع أن تؤثر في أجواء عدد من مناطق السعودية، ومنها منطقة الجوف.

ويُتوقع أن تكون بداية هذه الحالة اعتباراً من اليوم السبت، ويصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل "سكاكا، دومة الجندل، القريات".

وذكر المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية".

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح.

وشدّد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.