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أتت لزيارتها فجأة.. سمعت صوتاً بالمطبخ فأطلقت النار على ابنتها

الأم ظنت أنها لص والفتاة نقلت إلى المستشفى وحالتها لم تكن خطرة

ظنّا منها أنها لصّ، أطلقت أمريكية النار على ابنتها، الطالبة في الثامنة عشرة من العمر بالخطأ، حينما أتت لزيارتها من دون إبلاغها مسبقاً.
وتعرّضت الشابة لإصابة في الذراع، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة في جيرارد في ولاية أوهايو (الشمال)، لكن حالتها ليست خطرة، وفق ما ذكرت محطة "دبليو اف إم جي" المحلية.

وكانت الوالدة، التي تملك رخصة حيازة السلاح وحيدة في المنزل، عندما سمعت "أصواتاً آتية من المطبخ أو من المدخل"، على ما قال للمحطة جون نورمان رئيس الشرطة المحلية.
وأردف نورمان: "كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب"، مشيراً إلى أنها صُدمت عند رؤية ابنتها.
وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يخوّل الدستور للأمريكيين حيازة الأسلحة. ويملك أكثر من ثلث البالغين في البلاد سلاحاً نارياً واحداً على الأقل.
وقُتل نحو 40 ألف شخص بالرصاص سنة 2017، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأفاد موقع "غان فايلنس أركايف" بأن 1112 شخصاً لقوا حتفهم بطلقات عرضية منذ مطلع العام.

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أتت لزيارتها فجأة.. سمعت صوتاً بالمطبخ فأطلقت النار على ابنتها
سبق

ظنّا منها أنها لصّ، أطلقت أمريكية النار على ابنتها، الطالبة في الثامنة عشرة من العمر بالخطأ، حينما أتت لزيارتها من دون إبلاغها مسبقاً.
وتعرّضت الشابة لإصابة في الذراع، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة في جيرارد في ولاية أوهايو (الشمال)، لكن حالتها ليست خطرة، وفق ما ذكرت محطة "دبليو اف إم جي" المحلية.

وكانت الوالدة، التي تملك رخصة حيازة السلاح وحيدة في المنزل، عندما سمعت "أصواتاً آتية من المطبخ أو من المدخل"، على ما قال للمحطة جون نورمان رئيس الشرطة المحلية.
وأردف نورمان: "كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب"، مشيراً إلى أنها صُدمت عند رؤية ابنتها.
وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يخوّل الدستور للأمريكيين حيازة الأسلحة. ويملك أكثر من ثلث البالغين في البلاد سلاحاً نارياً واحداً على الأقل.
وقُتل نحو 40 ألف شخص بالرصاص سنة 2017، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأفاد موقع "غان فايلنس أركايف" بأن 1112 شخصاً لقوا حتفهم بطلقات عرضية منذ مطلع العام.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
12:17 PM

أتت لزيارتها فجأة.. سمعت صوتاً بالمطبخ فأطلقت النار على ابنتها

الأم ظنت أنها لص والفتاة نقلت إلى المستشفى وحالتها لم تكن خطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
36,563

ظنّا منها أنها لصّ، أطلقت أمريكية النار على ابنتها، الطالبة في الثامنة عشرة من العمر بالخطأ، حينما أتت لزيارتها من دون إبلاغها مسبقاً.
وتعرّضت الشابة لإصابة في الذراع، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة في جيرارد في ولاية أوهايو (الشمال)، لكن حالتها ليست خطرة، وفق ما ذكرت محطة "دبليو اف إم جي" المحلية.

وكانت الوالدة، التي تملك رخصة حيازة السلاح وحيدة في المنزل، عندما سمعت "أصواتاً آتية من المطبخ أو من المدخل"، على ما قال للمحطة جون نورمان رئيس الشرطة المحلية.
وأردف نورمان: "كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب"، مشيراً إلى أنها صُدمت عند رؤية ابنتها.
وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، يخوّل الدستور للأمريكيين حيازة الأسلحة. ويملك أكثر من ثلث البالغين في البلاد سلاحاً نارياً واحداً على الأقل.
وقُتل نحو 40 ألف شخص بالرصاص سنة 2017، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأفاد موقع "غان فايلنس أركايف" بأن 1112 شخصاً لقوا حتفهم بطلقات عرضية منذ مطلع العام.

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