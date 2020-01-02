"اكتب وصيتك وناقش خطة جنازتك".. واشنطن تنصح راغبي السفر للعراق

قالت بعد محاولات اقتحام سفارتها: الوضع الأمني ينطوي على "مخاطر كبيرة"

محذّرة من خطورة السفر للعراق، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء، المواطنين بتجنب السفر إلى هناك في الوقت الحالي؛ لأن الوضع الأمني ينطوي على "مخاطر كبيرة".

واللافت أن البيان الذي جاء في أعقاب اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، دعا الأمريكيين الذين يصرون على السفر إلى هناك إلى "كتابة وصية".

ووفق "الحرة" جاء نصًّا: "إذا قررتَ السفر للعراق، اكتب وصية وحدد الأشخاص المستفيدين من التأمين أو/ والتوكيل".

ونصحت الوزارة كذلك "بمناقشة خطة مع الأحباء فيما يتعلق برعاية الأطفال، والحيوانات الأليفة، والممتلكات، والأصول غير السائلة، والأمور المتعلقة بجنازتك.. إلخ".

ودعت السفارة الأمريكيين الراغبين في السفر إلى "مشاركة المستندات الهامة ومعلومات تسجيل الدخول مع الأحباء؛ حتى يتمكنوا من إدارة شؤونك إذا كنت غير قادر على العودة مثلما هو مخطط له إلى الولايات المتحدة".