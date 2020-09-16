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"شبلي" مشرفًا للجودة ومراقبة المخرجات بصحة جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية في جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن حسين الشبلي مشرفًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بالمستشفيات.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لسلسلة من القرارات للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة جازان، والاهتمام بالعنصر البشري؛ للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والوزارة، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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"شبلي" مشرفًا للجودة ومراقبة المخرجات بصحة جازان
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية في جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن حسين الشبلي مشرفًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بالمستشفيات.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لسلسلة من القرارات للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة جازان، والاهتمام بالعنصر البشري؛ للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والوزارة، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:53 PM

"شبلي" مشرفًا للجودة ومراقبة المخرجات بصحة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية في جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن حسين الشبلي مشرفًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بالمستشفيات.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لسلسلة من القرارات للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة جازان، والاهتمام بالعنصر البشري؛ للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والوزارة، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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