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تكلفة التأمين على ديون تركيا تُلامس أعلى مستوى في شهر

تزامنًا مع العملية البرية ضد مقاتلين أكراد شمال شرق سوريا

ارتفعت، اليوم الخميس، تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد، لأعلى مستوياتها في شهر؛ وذلك بعد أن شنّت قوات تركية عملية برية في مواجهة مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا.

وبحسب بيانات "آي.إتش.إس ماركت"؛ فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات، أمس الأربعاء.

ووفق ما نشرته "رويترز"؛ فقد تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع؛ وفق ما أظهرته بيانات "تريدويب".

وقفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، أمس الأربعاء، بعد أن ضعفت الليرة، في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا.

وأظهرت بيانات من "فينكس" ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35% أمس؛ في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8%، مسجلًا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، وهبطت الليرة 0.5% مقابل الدولار.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت الخميس، عن اشتباكات ضارية في عدة قرى سورية، بعد أن حاولت القوات التركية اقتحامها.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، في وقت سابق الخميس، أن قواتها البرية تُواصل تقدّمها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

الليرة التركية تركيا سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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تكلفة التأمين على ديون تركيا تُلامس أعلى مستوى في شهر
سبق

ارتفعت، اليوم الخميس، تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد، لأعلى مستوياتها في شهر؛ وذلك بعد أن شنّت قوات تركية عملية برية في مواجهة مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا.

وبحسب بيانات "آي.إتش.إس ماركت"؛ فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات، أمس الأربعاء.

ووفق ما نشرته "رويترز"؛ فقد تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع؛ وفق ما أظهرته بيانات "تريدويب".

وقفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، أمس الأربعاء، بعد أن ضعفت الليرة، في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا.

وأظهرت بيانات من "فينكس" ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35% أمس؛ في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8%، مسجلًا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، وهبطت الليرة 0.5% مقابل الدولار.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت الخميس، عن اشتباكات ضارية في عدة قرى سورية، بعد أن حاولت القوات التركية اقتحامها.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، في وقت سابق الخميس، أن قواتها البرية تُواصل تقدّمها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
01:38 PM

تكلفة التأمين على ديون تركيا تُلامس أعلى مستوى في شهر

تزامنًا مع العملية البرية ضد مقاتلين أكراد شمال شرق سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت، اليوم الخميس، تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد، لأعلى مستوياتها في شهر؛ وذلك بعد أن شنّت قوات تركية عملية برية في مواجهة مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا.

وبحسب بيانات "آي.إتش.إس ماركت"؛ فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات، أمس الأربعاء.

ووفق ما نشرته "رويترز"؛ فقد تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع؛ وفق ما أظهرته بيانات "تريدويب".

وقفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، أمس الأربعاء، بعد أن ضعفت الليرة، في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية في سوريا.

وأظهرت بيانات من "فينكس" ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35% أمس؛ في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8%، مسجلًا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، وهبطت الليرة 0.5% مقابل الدولار.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت الخميس، عن اشتباكات ضارية في عدة قرى سورية، بعد أن حاولت القوات التركية اقتحامها.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، في وقت سابق الخميس، أن قواتها البرية تُواصل تقدّمها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

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