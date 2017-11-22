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الكونغو الديمقراطية.. مسلحون يهاجمون مؤسسة تعدين ويختطفون 5 أجانب

هاجمت مجموعة من المسلحين المجهولين أمس مؤسسة تعدين تقع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، واختطفت خمسة مواطنين صينيين.

وأكدت السفارة الصينية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية -في بيانٍ- هذا الهجوم، مضيفة أن خمسة مواطنين صينيين قد اختُطفوا؛ مشيرة إلى أن الوضع الأمني في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية "خطير للغاية"، مع الإبلاغ عن عدة حوادث سطو مسلح وخطف، كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى هذه المناطق عالية الخطورة والجلاء عنها.

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الكونغو الديمقراطية.. مسلحون يهاجمون مؤسسة تعدين ويختطفون 5 أجانب
سبق

هاجمت مجموعة من المسلحين المجهولين أمس مؤسسة تعدين تقع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، واختطفت خمسة مواطنين صينيين.

وأكدت السفارة الصينية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية -في بيانٍ- هذا الهجوم، مضيفة أن خمسة مواطنين صينيين قد اختُطفوا؛ مشيرة إلى أن الوضع الأمني في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية "خطير للغاية"، مع الإبلاغ عن عدة حوادث سطو مسلح وخطف، كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى هذه المناطق عالية الخطورة والجلاء عنها.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:16 AM

الكونغو الديمقراطية.. مسلحون يهاجمون مؤسسة تعدين ويختطفون 5 أجانب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هاجمت مجموعة من المسلحين المجهولين أمس مؤسسة تعدين تقع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، واختطفت خمسة مواطنين صينيين.

وأكدت السفارة الصينية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية -في بيانٍ- هذا الهجوم، مضيفة أن خمسة مواطنين صينيين قد اختُطفوا؛ مشيرة إلى أن الوضع الأمني في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية "خطير للغاية"، مع الإبلاغ عن عدة حوادث سطو مسلح وخطف، كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى هذه المناطق عالية الخطورة والجلاء عنها.

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