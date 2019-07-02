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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بتموينات تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب تموينات مواد غذائية بحي جرول في مكة المكرمة والعامل المسؤول عن المنشأة من جنسية بنجلاديشية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بتموينات تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة المكرمة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب تموينات مواد غذائية بحي جرول في مكة المكرمة والعامل المسؤول عن المنشأة من جنسية بنجلاديشية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:04 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بتموينات تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,012

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب تموينات مواد غذائية بحي جرول في مكة المكرمة والعامل المسؤول عن المنشأة من جنسية بنجلاديشية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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