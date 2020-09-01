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أهداف سالم الدوسري وجيليرمي والداودي.. الأجمل في الجولة 28 من دوري المحترفين

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف سالم الدوسري نجم الهلال والمغربي جلال داودي لاعب الرائد والبرازيلي جيليرمي أوغستو لاعب الفيصلي.

يشار إلى أن هدف سالم الدوسري سجله في مرمى الحزم بمجهود فردي بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الشباك، أما هدف جلال داودي فقد سجله في مرمى العدالة من ركلة حرة ثابتة نفذها بكل براعة داخل المرمى.

بينما هدف البرازيلي جيليرمي سجله في مرمى الوحدة بعد أن نفذ زملاؤه جملة تكتيكية مميزة وصلت خلالها الكرة إلى اللاعب الذي قادها من منتصف الملعب قبل أن يراوغ المدافعين ويطلق قذيفة صاروخية استقرت ما بين الخشبات الثلاث.

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أهداف سالم الدوسري وجيليرمي والداودي.. الأجمل في الجولة 28 من دوري المحترفين
سبق

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف سالم الدوسري نجم الهلال والمغربي جلال داودي لاعب الرائد والبرازيلي جيليرمي أوغستو لاعب الفيصلي.

يشار إلى أن هدف سالم الدوسري سجله في مرمى الحزم بمجهود فردي بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الشباك، أما هدف جلال داودي فقد سجله في مرمى العدالة من ركلة حرة ثابتة نفذها بكل براعة داخل المرمى.

بينما هدف البرازيلي جيليرمي سجله في مرمى الوحدة بعد أن نفذ زملاؤه جملة تكتيكية مميزة وصلت خلالها الكرة إلى اللاعب الذي قادها من منتصف الملعب قبل أن يراوغ المدافعين ويطلق قذيفة صاروخية استقرت ما بين الخشبات الثلاث.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:17 PM

أهداف سالم الدوسري وجيليرمي والداودي.. الأجمل في الجولة 28 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف سالم الدوسري نجم الهلال والمغربي جلال داودي لاعب الرائد والبرازيلي جيليرمي أوغستو لاعب الفيصلي.

يشار إلى أن هدف سالم الدوسري سجله في مرمى الحزم بمجهود فردي بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الشباك، أما هدف جلال داودي فقد سجله في مرمى العدالة من ركلة حرة ثابتة نفذها بكل براعة داخل المرمى.

بينما هدف البرازيلي جيليرمي سجله في مرمى الوحدة بعد أن نفذ زملاؤه جملة تكتيكية مميزة وصلت خلالها الكرة إلى اللاعب الذي قادها من منتصف الملعب قبل أن يراوغ المدافعين ويطلق قذيفة صاروخية استقرت ما بين الخشبات الثلاث.

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