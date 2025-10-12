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محافظ عفيف يدشن فعاليات البرنامج الدعوي "المملكة توحيد ووحدة"

تنفذه إدارة المساجد.. ويتضمن 35 فعالية متنوعة ويستمر لمدة شهر

دشن محافظ عفيف المكلف سعد بن عبدالله الخريف، اليوم الاثنين، بحضور مدير إدارة المساجد بعفيف البرنامج الدعوي “المملكة توحيد ووحدة”، والذي يتضمن العديد من المحاضرات والمبادرات الارشادية والتوعوية.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة مساجد عفيف صالح بن راشد الكثيري، أن البرنامج سنطلق بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر لمدة شهر، حيث يتضمن أكثر من 35 فعالية متنوعة منها كلمات ومحاضرات سوف يتم تنفيذها في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأضاف "الكثيري" أنه من خلال فعاليات البرنامج سوف يتم تناول الجوانب العلمية والفكرية وفق المنهج الوسطي المعتدل، إضافة إلى بيان مكانة المملكة العربية السعودية، كذلك التحذير من الجماعات الإرهابية والمنحرفة وبيان خطرها على الجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ عفيف يدشن فعاليات البرنامج الدعوي "المملكة توحيد ووحدة"
سبق

دشن محافظ عفيف المكلف سعد بن عبدالله الخريف، اليوم الاثنين، بحضور مدير إدارة المساجد بعفيف البرنامج الدعوي “المملكة توحيد ووحدة”، والذي يتضمن العديد من المحاضرات والمبادرات الارشادية والتوعوية.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة مساجد عفيف صالح بن راشد الكثيري، أن البرنامج سنطلق بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر لمدة شهر، حيث يتضمن أكثر من 35 فعالية متنوعة منها كلمات ومحاضرات سوف يتم تنفيذها في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأضاف "الكثيري" أنه من خلال فعاليات البرنامج سوف يتم تناول الجوانب العلمية والفكرية وفق المنهج الوسطي المعتدل، إضافة إلى بيان مكانة المملكة العربية السعودية، كذلك التحذير من الجماعات الإرهابية والمنحرفة وبيان خطرها على الجميع.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:08 PM

محافظ عفيف يدشن فعاليات البرنامج الدعوي "المملكة توحيد ووحدة"

تنفذه إدارة المساجد.. ويتضمن 35 فعالية متنوعة ويستمر لمدة شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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دشن محافظ عفيف المكلف سعد بن عبدالله الخريف، اليوم الاثنين، بحضور مدير إدارة المساجد بعفيف البرنامج الدعوي “المملكة توحيد ووحدة”، والذي يتضمن العديد من المحاضرات والمبادرات الارشادية والتوعوية.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة مساجد عفيف صالح بن راشد الكثيري، أن البرنامج سنطلق بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر لمدة شهر، حيث يتضمن أكثر من 35 فعالية متنوعة منها كلمات ومحاضرات سوف يتم تنفيذها في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأضاف "الكثيري" أنه من خلال فعاليات البرنامج سوف يتم تناول الجوانب العلمية والفكرية وفق المنهج الوسطي المعتدل، إضافة إلى بيان مكانة المملكة العربية السعودية، كذلك التحذير من الجماعات الإرهابية والمنحرفة وبيان خطرها على الجميع.

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