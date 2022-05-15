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حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها

تسببت للأهالي في أضرار مادية جسيمة

شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق .

وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

الحفريات

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حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها
سبق

شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق .

وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:17 PM

حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها

تسببت للأهالي في أضرار مادية جسيمة

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فهد كاملي - جازان
0
2,438

شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق .

وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم.

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