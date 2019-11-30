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"الراجحي": عهد خادم الحرمين  شهد نقلة نوعية على كل الصعد

المواطن يفتخر بما تحقق من منجزات شاملة تستهدف التنمية

رفع رئيس جامعة الشعوب العربية، الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور الراجحي في تصريح صحفي إن المملكة شهدت تطوراً شاملاً في شتى المجالات، وتعيش مرحلة متوثبة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.

وقال الدكتور "الراجحي" بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الوطن ينهض والمواطن يفتخر بما تحقق من منجزات شاملة تستهدف التنمية ومواكبة الدول المتقدمة وخلق فرص أرحب للعيش الكريم، وتحقيق الريادة على النطاق العالمي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بفكر ورؤية خادم الحرمين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للسير بطموح لا حدود له من أجل التطوير وخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: نفخر بما تحقق من إنجازات، وإصلاحات قادها خادم الحرمين وعراب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال مدة وجيزة .


وأردف: في عهدنا المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين شهدنا نقلة نوعية في كل الصعد، قادت المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة بالعالم.

وتابع: في ذكرى البيعة الخامسة نجدد المبايعة والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة وفقهم الله وأيدهم بنصره .

منطقة المرفقات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس جامعة الشعوب العربية يوسف الراجحي الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي": عهد خادم الحرمين  شهد نقلة نوعية على كل الصعد
سبق

رفع رئيس جامعة الشعوب العربية، الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور الراجحي في تصريح صحفي إن المملكة شهدت تطوراً شاملاً في شتى المجالات، وتعيش مرحلة متوثبة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.

وقال الدكتور "الراجحي" بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الوطن ينهض والمواطن يفتخر بما تحقق من منجزات شاملة تستهدف التنمية ومواكبة الدول المتقدمة وخلق فرص أرحب للعيش الكريم، وتحقيق الريادة على النطاق العالمي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بفكر ورؤية خادم الحرمين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للسير بطموح لا حدود له من أجل التطوير وخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: نفخر بما تحقق من إنجازات، وإصلاحات قادها خادم الحرمين وعراب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال مدة وجيزة .


وأردف: في عهدنا المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين شهدنا نقلة نوعية في كل الصعد، قادت المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة بالعالم.

وتابع: في ذكرى البيعة الخامسة نجدد المبايعة والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة وفقهم الله وأيدهم بنصره .

منطقة المرفقات

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
04:39 PM

"الراجحي": عهد خادم الحرمين  شهد نقلة نوعية على كل الصعد

المواطن يفتخر بما تحقق من منجزات شاملة تستهدف التنمية

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حمد الفراج - الرياض
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رفع رئيس جامعة الشعوب العربية، الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور الراجحي في تصريح صحفي إن المملكة شهدت تطوراً شاملاً في شتى المجالات، وتعيش مرحلة متوثبة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.

وقال الدكتور "الراجحي" بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الوطن ينهض والمواطن يفتخر بما تحقق من منجزات شاملة تستهدف التنمية ومواكبة الدول المتقدمة وخلق فرص أرحب للعيش الكريم، وتحقيق الريادة على النطاق العالمي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بفكر ورؤية خادم الحرمين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للسير بطموح لا حدود له من أجل التطوير وخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: نفخر بما تحقق من إنجازات، وإصلاحات قادها خادم الحرمين وعراب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال مدة وجيزة .


وأردف: في عهدنا المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين شهدنا نقلة نوعية في كل الصعد، قادت المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة بالعالم.

وتابع: في ذكرى البيعة الخامسة نجدد المبايعة والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة وفقهم الله وأيدهم بنصره .

منطقة المرفقات

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